Итоги года УФНС по г. Москве

Сегодня недостаточно лишь своевременно сдавать отчетность: важно, чтобы сведения соответствовали фактическим данным, совпадали с информацией из внешних источников и не вызывали вопросов у контролирующих органов.

18 декабря 2025 года в УФНС России по г. Москве прошло заседание Коллегии, на котором рассмотрели результаты контрольно‑аналитической деятельности за 9 месяцев 2025 года и определили ключевые задачи на 2026 год. Заседание провела руководитель Управления М.В. Третьякова.

В обсуждении участвовали заместители руководителя, начальники профильных отделов УФНС России по г. Москве, а также руководители территориальных налоговых инспекций. С докладом выступила начальник отдела камерального контроля Луганская В.М., представив итоги работы камерального направления.

За 9 месяцев 2025 года московскими инспекциями проведено свыше 106 тысяч результативных камеральных проверок; сумма доначислений составила 18 млрд рублей, что на 19% выше уровня прошлого года. Кроме того, благодаря мерам по стимулированию налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств в ходе контрольно‑аналитической работы камерального блока в бюджет дополнительно поступило 3,5 млрд рублей.

Начальник контрольно‑аналитического отдела И.В. Бешкенадзе подчеркнула, что налоговый контроль становится более проактивным, автоматизированным и практически незаметным, поэтому бизнес фактически находится в режиме постоянного мониторинга со стороны налоговых органов. Она отметила, что сегодня недостаточно лишь своевременно сдавать отчетность: важно, чтобы сведения соответствовали фактическим данным, совпадали с информацией из внешних источников и не вызывали вопросов у контролирующих органов.

Автоматизированные системы обрабатывают большие массивы данных в реальном времени и при выявлении отклонений или несоответствий выделяют такие случаи для внимания инспектора. По итогам работы с выгодоприобретателями, включенными в ФРПВ, за 9 месяцев 2025 года в бюджет поступило 22 млрд рублей.

Завершая заседание, М.В. Третьякова обозначила задачи на 2026 год по рассмотренным направлениям, сделав акцент на необходимости повышения результативности контрольной и контрольно‑аналитической работы для обеспечения доходной части бюджетов всех уровней.