8081 Каталог Моб
🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →
Андрей Илларионов
Дебиторская задолженность

Долги по налогам? Есть решение

Для этого необходимо предоставить в налоговый орган документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности, включая акт сверки взаимных расчетов, подписанный обеими сторонами. После этого Федеральная служба судебных приставов займется взысканием средств и их перечислением для погашения налоговой задолженности.

Вы можете погасить свои налоговые задолженности за счет подтвержденной дебиторской задолженности. Для этого необходимо предоставить в налоговый орган документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности, включая акт сверки взаимных расчетов, подписанный обеими сторонами. После этого Федеральная служба судебных приставов займется взысканием средств и их перечислением для погашения налоговой задолженности.

Эффективность этого механизма подтверждена результатами совместной работы налоговой службы с УФССП России по Амурской области. За 11 месяцев 2025 года было вынесено более 100 постановлений об обращении взыскания, что позволило поступить в бюджет 188 млн рублей. Применяя данную процедуру, вы сможете быстро и эффективно исполнить свои обязательства перед бюджетом, минимизировав временные и финансовые затраты!

Не упустите возможность упростить процесс погашения долгов!

Информации об авторе

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

Юрист в ООО

70 подписчиков166 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш