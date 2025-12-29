Долги по налогам? Есть решение

Для этого необходимо предоставить в налоговый орган документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности, включая акт сверки взаимных расчетов, подписанный обеими сторонами. После этого Федеральная служба судебных приставов займется взысканием средств и их перечислением для погашения налоговой задолженности.

Эффективность этого механизма подтверждена результатами совместной работы налоговой службы с УФССП России по Амурской области. За 11 месяцев 2025 года было вынесено более 100 постановлений об обращении взыскания, что позволило поступить в бюджет 188 млн рублей. Применяя данную процедуру, вы сможете быстро и эффективно исполнить свои обязательства перед бюджетом, минимизировав временные и финансовые затраты!

Не упустите возможность упростить процесс погашения долгов!