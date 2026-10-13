Цифровой рубль и цифровой след: что ФНС узнает о вас с 1 июля 2027 года

С 1 июля 2027 года налоговый инспектор, запрашивая выписку по счету цифрового рубля, увидит больше, чем раньше. Не «все». Не «в реальном времени». Но — достаточно, чтобы задать вопросы, на которые придется отвечать.

Главный вывод: Цифровой рубль — это не «ещё одна форма денег». Это — платформа, на которой каждая операция оставляет технический след. С 1 июля 2027 года ФНС сможет запрашивать не только сумму, время и получателя, но и IP- и MAC-адреса, номер телефона и данные SIM-карты. Это не «тотальная слежка». Но это — новый уровень данных, который налоговый инспектор раньше не видел.

Что именно произошло

В августе 2026 года ФНС издала три приказа, которые утвердили новые формы выписок по счетам цифрового рубля.

Первый — приказ ФНС России от 19.08.2026 № ЕД-1-2/591@. Именно им утверждена форма выписки по операциям на счете цифрового рубля (КНД 1114730) .

Второй — приказ ФНС России от 19.08.2026 № ЕД-1-2/589@. Он утвердил порядок представления в банки и оператору платформы цифрового рубля документов, используемых налоговыми органами .

Третий — приказ ФНС России от 19.08.2026 № ЕД-1-2/590@, который касается форматов представления информации .

В выписках, помимо стандартных данных о платеже (сумма, время, назначение, отправитель, получатель), появятся:

IP-адрес — сетевой адрес устройства;

MAC-адрес — уникальный идентификатор сетевого оборудования;

номер телефона и данные SIM-карты ;

иные идентификаторы устройства .

Эти формы начнут действовать не ранее 1 июля 2027 года .

Почему это важно для налогоплательщиков

В обычной банковской выписке, с которой инспектор работает сейчас, такого набора сведений нет. Налоговая видит: кто, кому и сколько перевёл. Теперь она увидит ещё и с какого устройства это было сделано .

Что это даёт на практике. По данным экспертов, технические сведения позволят сопоставлять операции по разным счетам и выявлять связанные переводы .

Например:

Если с одного телефона управляют счетами нескольких ИП — это может стать признаком дробления бизнеса .

Если операции по формально независимым компаниям проводятся с одного устройства — это может указывать на подконтрольность или номинальность руководителей .

Юрист Евгений Пантазий поясняет: налоговые органы уже активно используют IP-адреса, номера телефонов и другие технические маркеры для выявления взаимосвязей между налогоплательщиками. Нововведение просто распространяет уже существующий порядок на цифровой рубль .

Чего это НЕ значит

Первое. Это не автоматическая слежка. Приказы устанавливают форму выписки, а не режим постоянного мониторинга. Данные предоставляются по запросам налоговых органов в предусмотренных законом случаях: при взыскании задолженности, в рамках проверки, при встречной проверке .

Второе. IP-адрес сам по себе — не доказательство. Юрист Евгений Пантазий подчёркивает: по техническому следу нельзя достоверно установить, кто именно совершил платёж. Один IP-адрес могут использовать сотрудники офиса, посетители кафе с Wi-Fi или члены одной семьи. MAC-адрес можно изменить. SIM-карту — переоформить .

Третье. Аналогичный порядок уже действует для обычных счетов. Как отметили в пресс-службе ФНС, сведения о счетах, вкладах и операциях клиентов банки передают налоговой уже сейчас — в предусмотренных законом случаях. Цифровой рубль просто добавляет технические детали к уже существующему механизму .

Что делать налогоплательщику

Ничего экстраординарного. Если вы ведёте бизнес прозрачно и операции соответствуют реальной хозяйственной деятельности — технический след ничего не изменит.

Но есть нюансы:

Для ИП и малого бизнеса. Если вы используете один телефон для управления счетами нескольких ИП или компаний — это может быть маркером риска при проверке. Эксперты советуют: если бизнес разделён формально, но управляется фактически с одного устройства — стоит задуматься о соответствии такого разделения реальным экономическим отношениям .

Для граждан. Если вы используете цифровой рубль только для личных переводов — технические данные не создают проблем. Но если через ваш счёт проводятся операции третьих лиц (друзья, родственники, «знакомые») — это может привлечь внимание .

Для тех, кто ещё не открыл счёт цифрового рубля. Открывать или не открывать — добровольно . Цифровой рубль не заменяет наличные или безналичные. Если вы не планируете им пользоваться — счёт можно не открывать.

Контекст: зачем вообще цифровой рубль

Официально — для удобства и снижения издержек:

Операции для граждан бесплатны .

Для бизнеса комиссии ниже , чем эквайринг и СБП .

Доступ 24/7 , независимость от лимитов банка .

Потенциал смарт-контрактов — автоматизированных расчётов при выполнении условий .

Для государства — прослеживаемость и снижение издержек на администрирование бюджетных платежей. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин и глава ФНС Даниил Егоров открыто говорят о потенциале цифрового рубля для налогового администрирования .

Вывод

С 1 июля 2027 года налоговый инспектор, запрашивая выписку по счёту цифрового рубля, увидит больше, чем раньше. Не «всё». Не «в реальном времени». Но — достаточно, чтобы задать вопросы, на которые придётся отвечать.

Это не «конец приватности». Но это — новый инструмент в руках налоговой. И знать о нём — полезно.