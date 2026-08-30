Бесплатные юридические консультации: чем они опасны для бухгалтерии и как не попасть в ловушку

Обычно, для бухгалтера «юридический вопрос» — это почти всегда какой-то «налоговый риск». Ошибка в квалификации сделки, в формулировке претензии или в порядке расторжения договора может обернуться доначислениями, штрафами и исправлением учёта задним числом.

В последние годы особенно активно распространяются «бесплатные юридические консультации» в интернете. На первый взгляд, это удобно: быстро, без затрат. Но на практике такая «экономия» часто обходится бизнесу, да самому такому «экономному» бухгалтеру гораздо дороже, но понимание этого приходит не сразу, а гораздо позже, когда исправлять что-либо уже поздновато.