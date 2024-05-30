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Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.
Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
Коллаж Бориса Мальцева / Клерк

Отлаживаем с IT командой новый функционал — платное продвижение своих постов. Постоянно плачу и плачу со своей карты, чтобы протестировать, как работает. Пусть хотя бы тестируется на полезной статье про продвижение.

Что за цифры под статьёй?

Заметили, что мы слегка поменяли метрики статей и то, как считаются просмотры? Сейчас под статьёй такой блок:

Блок с просмотрами под статьёй

В нём три числа:

  1. Просмотры

  2. Открытия

  3. Дочитывания

Просмотры — сколько раз тизер статьи появился в лентах сайта или в местах для продвижения. Считается не просто появление тизера на какой-то странице, а именно попадание его в поле зрения читателя. Например, выложили статью, кто-то читал вашу ленту трибуны и домотал окно браузера до тизера статьи — в этот момент ей засчитывается +1 просмотр.

Просмотр означает, что у вашей статьи был шанс чтобы её открыли и почитали. На сколько люди её откроют зависит от интересности заголовка и изображения, а так же темы. Просмотры — это потенциальный выход на аудиторию.

Открытия — тут всё понятно, когда читатель открыл непосредственно страницу статьи, её считается открытие. Например, если вы сейчас открыли страницу чтобы почитать этот пост, я получаю +1 к открытиям.

Интересное наблюдение: может показаться, что просмотров всегда должно быть больше чем открытий, но это не так. Иногда открытий больше. Если статья интересная и написана с применением всех приёмов поисковой оптимизации, то на неё могут массово начать приходить люди из поисковиков — по прямой ссылке. В этом случае они не видели тизера, а видели только саму статью. И у такой статьи вполне может быть количество открытий, превышающее просмотры.

Дочитывания — сколько раз читатели досмотрели ваш текст до конца. Считается прокрутка окна браузера. Если читатель зашёл на статью и сразу вышел, то это только открытие, но не дочитывание, а если домотал до конца — это уже и открытие и дочитывание. Дочитываний всегда будет меньше чем открытий.

Как же продвигать статью?

Мы выложили пару дней назад новый механизм продвижения — это кнопка «Продвигать» под вашим постом.

Кнопка продвижения

Кнопка появилась как у авторов индивидуальных блогов, так и у представителей компаний. Она видна только под принадлежащими вам постами. Есть несколько тарифов для продвижения:

Тарифы на продвижение постов. Вот их-то я постоянно и оплачиваю со своей карты чтобы протестировать функционал

После оплаты, тизер поста начинает светиться на самых лучших местах сайта, на наших самых трафиковых страницах — под статьями или другими материалами. Над блоком комментариев.

Обещанные цифры, которые указаны в тарифе — это показы тизера.

То есть, если я заплатил за 5000 показов, это значит, что у тизера моего поста будет 5000 возможностей заинтересовать вас заголовком. Я гарантированно получу 5000 просмотров.

Про время открутки можно не беспокоиться, с нашей аудиторией такие цифры набегают за десятки минут. 50 тысяч можно набрать вероятно менее чем за час. Но сколько я получу открытий — не известно, это зависит от того, на сколько интересный тизер, тема и картинка.

Как узнать статистику продвижения?

После оплаты сразу же запускается рекламная кампания, за ней можно следить не выходя из своей статьи. Нужно нажать на количество просмотров и откроется окно со статистикой.

Статистика продвижения поста

Видно, что я уже три раза продвигал свой пост, закидывая деньги 23-го, 24-го и 29-го. При этом 12 тысяч просмотров конвертировались в 541 открытие. Интересно что без продвижения, мой пост набрал бы всего 549 просмотров вместо 12 549, открытий вероятно было бы около нуля.

Цифры наводят на мысль, что нагрузка на клерк — не самая интересная тема, но те кто всё-таки открыл, почти не могут оторваться (конверсия из открытий в дочитывания 43%).

Со статистикой для пользователя понятно, а как мы смотрим статистику сами? Внутри у нас есть секретный центр управления полётами, где начали собирать аналитику по востребованности инструмента и скорости открутки того что мы продаём.

Секретный пульт управления полётами

На этих словах я заканчиваю писать пост и пошёл снова оплачивать продвижение со своей карточки, чтобы проверить, как он продвинется.

Всем успехов ведении блога на Клерке, это и интересно и за деньги и без них.

Пока тестирую, чтобы не разориться сделал себе промокод на продвижение, чтобы не было так больно. Работает ещё неделю, пока не закроем финальные тесты. Скидка 70%, больше — даже себе жалко давать. Присоединяйтесь, потестируем вместе.

PROMOPOST1 — 70% на продвижение поста

Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
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Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

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