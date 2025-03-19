Исправили баг в браузере Safari 15 на Клерке

Вчера исправили баг, который не давал работать с сайтом на айфонах, айпадах и макбуках с сафари 15. Пару слов об этом и о тех, благодаря кому это удалось устранить: Елене, Богдану и Дмитрию.

Вчера мы исправили важный баг, который приводил к тому, что страницы со статьями сайта не открывались в Safari 15. Этот баг мог затронуть работу сайта на:

iphone с версией операционной системы 15

ipad с той же версией

и все macbook с ios monterey Вот так выглядела статья на Safari 15

В целом, довольно много людей с такой проблемой. Но из всех них хочу выделить @Елена Хоменко — единственного человека, который пришёл в личку и больше недели была на связи со мной и специалистом по качеству @bzamkovoy. Елена присылала скриншоты, уточнила детали, выполняла разные действия по диагностике под руководством нашего тестировщика.

Фрагменты долгого процесса по уточнению деталей и настроек.

Благодаря Елене удалось:

Узнать о существовании проблемы, Диагностировать детали, Вчера наш программист Дмитрий исправил ошибку и удалось решить проблему для всех пользоватлей с этой версией Safari.

В знак благодарности, хотим подарить Елене нашу подписку Клерк.Премиум на 3 месяца. Подписка включает в себя: Доступ ко всем онлайн-курсам

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В общем, всегда приятно, когда удаётся сделать клерк немного лучше. А теперь расскажу про боль программистов с сафари.

Боль программистов с сафари

Для начала, если у вас нет религиозных чувств к apple, но есть техника apple, поставте пожалуйста сразу Google Сhrome — вы сделаете лучше для всех. Safari в текущем виде вымирает, но делает это мучительно и долго.

В мире браузеров раньше выделялся Microsoft Internet Explorer. Выделялся в плохом смысле — программисты плевались и тратили много времени на разработку, потому что для него надо было многие куски кода писать индивидуально. То есть пишешь код, который работает во всех браузерах, тратишь на него Х дней. Но для IE надо было отдельно написать другой код (прямо почти всё скопировать и другими командами переписать на случай если у клиента IE) и потратить ещё Х дней.

То есть трудозатраты были 2Х — половина для всех браузеров в мире и ещё половина ради IE

Со временем всех победил движок браузеров chromium, который изначально делался для Google Chrome, а позже встал под капотом всех основных браузеров. Сейчас чем бы вы ни пользовались, вероятно, на самом деле вы пользуетесь chromium: это и Яндекс браузер и Firefox и Microsoft edge и конечно Chrome и Opera и многие другие.

Последний не стандартный уродец в мире браузеров — это самобытный браузер Safari от Apple, идущий своим путём. Он до сих пор установлен на устройствах Apple и выполняет сейчас роль, которая раньше была у IE (его роль — причинять боль).

Некоторые вещи в нём работают не стандартно и при разработке надо постоянно выделять время отдельной проверке под Safari. Дополнительная проблема заключается в том, что разные версии Safari содержат разный набор ошибок. По этому, желательно проверять в разных Safari.

В данном случае как раз произошёл такой случай работа определённых функций в 15й версии была реализована не так как во всех остальных браузерах в мире, а времени и ресурсов проверить сайт именно в 15й версии у нас не было, в результате появился этот баг, который бы продолжал оставаться незамеченным, если б не неравнодушные пользователи.

@Елена Хоменко ещё раз спасибо за помощь и поздравляем с подарком Клерк.Премиум на 3 месяца.