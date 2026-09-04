Поиск по Клерку стал более удобным

Хочу поделиться свежим релизом, в рамках которого изменили поисковую выдачу. Надесь, что теперь станет удобнее.

Поиск по Клерку — важный инструмент, который позволяет бухгалтерам искать актуальную информацию. Каждый день им пользуются около 1000 человек. Кажется, что это довольно мало, по сравнению с 300 000, которые нас читают ежедневно, поиск хочется улучшить.

Иконка расположена в правом верхнем углу.

Иконка поиска на Клерке

Результаты поиска выводятся в два этапа. Сначала срабатывает быстрый поиск

Окно быстрого поиска

Далее если нажать на «Все результаты», открывается отдельное окно — Расширенный поиск.

Страница расширенного поиска

Мы затеяли блок работ, связанный с улучшением поиска по сайту в целом, разбили его на более чем 10 подзадач и идём от одной к другой. Сегодня хочу рассказать про изменения расширенного поиска.

Что поменялось

Целью изменений было улучшить качество поиска, чтобы человек с большей долей вероятности достигал своих целей и находил то, что ему нужно. Это довольно абстрактная задача, потому что речь идёт о релевантности, мы сами не до конца знаем, что нужно человеку, да и он сам не всегда знает.

Мы поменяли логику, по которой поиск считает материалы релевантными:

Сделали чтобы результаты быстрого поиска обязательно присутствовали в расширенном, чтобы при переходе туда человек не терял то, что уже удалось найти в быстром поиске. Увеличили важность заголовка, если нужное слово встретилось в заголовке материала, то вес материала сильно возрастает. Подняли вес наших лучших форматов — разборов, конспектов вебинаров и мини-курсов. Именно в них обычно самый качественный и полезный контент, но раньше поиск не выделял их среди остальных материалов и они могли затеряться в выдаче. Научили поиск точнее работать со словосочетаниями — раньше при запросе из нескольких слов поиск иногда искал по каждому слову отдельно, из-за чего в выдачу попадало огромное количество случайных материалов, где встречалось хоть одно слово из запроса, а не всё словосочетание целиком. Переименовали раздел «Мероприятия» в конкретные форматы — «Онлайн-курс», «Курс повышения квалификации» и другие. Так сразу понятно, что именно вы нашли, а не приходится гадать и открывать каждый результат. Добавили в поиск материалы из нового раздела «Видео» — раньше ролики из этого раздела вообще не участвовали в поиске, и найти нужное видео можно было только вручную перебирая раздел. Добавили поиск по навигации сайта — теперь можно быстро найти нужный раздел или сервис Клерка, а не только статьи и материалы.

Работа над поиском продолжается — часть проблем ещё в очереди. А пока предлагаем вам его потестировать: вбейте в поиск что-нибудь, что вы искали на Клерке недавно, и посмотрите — стало ли удобнее находить нужное? Если поиск вас чем-то удивил (в хорошем или не очень смысле) — пишите в комментариях, нам правда важно это знать, чтобы делать следующие шаги правильно.