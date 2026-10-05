Личный кабинет отвечает на все вопросы

Сегодня расскажу про новый личный кабинет, который мы выложили и про то, в какую сторону он будет дальше развиваться.

Все успели привыкнуть, что самые главные разделы на сайте у нас теперь находятся в верхнем меню? Прямо над шапкой.

Верхнее меню с разделами

Теперь в нём появился пункт Личный кабинет. Мы заметили, что было много похожих обращений, в которых пользователи говорили, что не понимают, где их покупки и где можно воспользоваться купленными сервисами. Сервисов на Клерке, правда, много:

Личный кабинет нужен для того, чтобы вам легко было понять, что у вас подключено, а что не подключено и где этим можно воспользоваться. Это касается и тех, кто управляет своей компанией на Клерке.

Структура раздела Личный кабинет

Личный кабинет глазами клиента

В личном кабинете слева можно выбрать учётную запись — личную или компании. Там же есть раздел со списком заказов и настройками (соответственно, тоже личными или компании).

Основное, что мы видим на главной, — список продуктов Клерка. Светлые карточки — это активные продукты или подписки, которые вы подключили, серые — неактивные, их можно подключить.

Зайти в кабинет можно и без регистрации: гость увидит главную страницу, на которой все продукты показаны серыми, так как без авторизации ничего не подключено. Это удобный способ быстро посмотреть, что вообще есть на Клерке. После входа на сайт кабинет заполняется вашими покупками.

Кабинет для обычного пользователя

На главной странице каждый продукт показан отдельной карточкой. Если продукт у вас не подключён, карточка серая: на ней коротко написано, чем он полезен, есть ссылка «Подробнее» и кнопка «Подключить». Если продукт подключён, карточка белая, на ней видно, что именно у вас есть, и сразу можно перейти к делу. Главное: в каждой подключённой карточке по любому купленному продукту вы сможете узнать:

какой тариф подключён; дату окончания подписки; ссылку на раздел продукта, где можно им пользоваться, например, ссылку на Клерк.Систему или на продолжение обучения в Клерк.Школе; быстрые ссылки на основные подразделы продукта.

Пример карточки активной подписки на Клерк.Систему: тариф, даты, параметры, необходимые ссылки, чтобы пользоваться продуктом

А вот пример карточки Курсов с дипломами — так как они не предоставляются по подписке, тут видно последний курс, на котором вы обучались, и есть возможность перейти в раздел либо быстро продолжить обучение

В целом по разделам:

Курсы с дипломами. Если вы уже учитесь, увидите купленную программу и быстрые ссылки на тренажёры, встречи с экспертами и вопрос куратору. Если курсов нет, расскажем, как повысить квалификацию или освоить новую профессию, и предложим выбрать программу.

Школа. У подключённой подписки стоит отметка «Активна» и видны сроки: когда оплачено, до какого числа действует и сколько осталось. Ниже показан курс, который вы изучаете сейчас, а кнопка «Продолжить» возвращает вас на последний урок. Дальше идут ссылки на «Моё обучение», встречи с экспертами и каталог курсов.

Система. Карточка показывает, подключена ли Клерк.Система, и ведёт в рабочее пространство.

Консультации. Карточка становится белой, если у вас есть доступ к базе консультаций или оплаченные вопросы экспертам. Из неё можно сразу задать вопрос, открыть базу консультаций или посмотреть свои вопросы.

Работа. Здесь собраны ваши резюме и их количество, а также быстрый переход к вакансиям.

Если у вас подключён Клерк.Премиум, то Система, Школа и Консультации объединены красной рамкой «Премиум», чтобы было видно, что это один пакет.

В левом меню кабинета есть ещё два пункта: «Заказы», где собраны все ваши покупки, и «Настройки».

Переключение между пользователем и компанией

Если вы управляете компанией на Клерке, в левом меню появляется переключатель. По умолчанию выбран ваш пользовательский аккаунт, то есть ваши личные покупки. Одним щелчком можно перейти на компанию и обратно. Если компании у вас пока нет, вместо неё в переключателе будет ссылка «Завести компанию».

Что есть у компании

В режиме компании вы увидите то, что раньше жило в разделе «Моя компания». Мы ничего не убрали, просто собрали под одной крышей:

все продукты бизнес-аккаунта компании;

тарифы, лимиты и счётчики по ним;

сотрудников по сервисам и управление их правами;

историю заказов компании.

Дальнейшие планы

Это первая версия личного кабинета. Мы будем развивать его дальше, и ваши замечания помогут сделать его удобнее. Пишите в комментариях, чего вам в нём не хватает. То, что мы сейчас выложили, — это один из шагов на пути к упрощению пути пользователя по сайту и нашей навигации.

Дальше мы хотим, чтобы все кабинеты продуктов — Школа, Система и другие — поддерживали переключение между пользователем и компанией, потому что все свои продукты мы продаём не только физлицам, но и компаниям, которые дальше могут передавать доступ своим сотрудникам.

Представьте, как должен выглядеть интерфейс для человека, у которого есть своя Клерк.Школа с историей обучения, а ещё компания назначила ему обучение в Клерк.Школе, и там другой перечень назначенных к обязательному прохождению курсов…

Вот этот переключатель аккаунта: Компания или личная учётка — кажется важным для тех, кто работает от компании.

Без такого переключателя разобраться ему сейчас очень сложно. Ну а дальше, если во всех вкладках и во всех кабинетах появится этот переключатель «корпоративного режима», то логично вынести его из них сразу на верхний уровень навигации, чтобы весь сайт можно было переключить в режим работы от имени компании.