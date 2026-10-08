Как Клерк может вас ограничивать, но не банить

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы общения на сайте было комфортным, эффективным и интересным для всех участников. Для этого у нас работает целая команда модераторов, которая следит за соблюдением законов и моральных норм. Раньше у неё было не так много рычагов воздействий: удалить пост, забанить автора, удалить комментарий. Но теперь всё изменилось.

Бан — это не единственная мера: какие ограничения теперь есть на Клерке

Что делать, если человек пишет полезные посты, но в комментариях ведёт себя не адекватно? Или отлично отвечает коллегам, но в профиле у него реклама? Раньше у нас по сути был один рубильник: забанить или оставить как есть. Это неудобно и нечестно по отношению к пользователю: за одно нарушение он терял доступ ко всему сайту.

Теперь вместо одного рубильника у нас есть набор точечных ограничений. Ограничиваем ровно то, где было нарушение, а всё остальное продолжает работать. Расскажу, какие ограничения бывают и как они выглядят для того, на кого наложены.

Запрет комментировать

Пользователь не может оставлять комментарии на сайте и форуме и оценивать компании. Писать посты, читать сайт, задавать вопросы на консультациях и кураторам он по-прежнему может.

Вместо поля для комментария он увидит сообщение «У вас отключена возможность комментирования».

Запрет комментариев

Запрет писать в блог

Это не бан, а только запрет на новые публикации. Комментировать, читать и пользоваться сайтом можно, как раньше.

Вместо редактора поста пользователь увидит сообщение «У вас отключена возможность писать в блог».

Запрет писать в блог

Скрытие описания профиля

Бывает, что человек интересен аудитории: пишет хорошие посты, не нарушает правила. Но в профиле у него реклама. Банить за это жалко, поэтому теперь можно скрыть только описание.

Сам пользователь продолжит видеть своё описание, а остальные посетители не увидят. Всё остальное в профиле останется на месте.

Скрытие всех комментариев пользователя

Если человек оставил много комментариев с нарушениями, их можно скрыть разом. Другие посетители их больше не увидят, а сам автор продолжит видеть свои комментарии.

Удалённые комментарии теперь можно восстановить

Раньше удаление комментария было безвозвратным. Теперь, если комментарий удалили по ошибке, его можно вернуть.

Бан

Бан остаётся для грубых нарушений правил и подозрений на мошенничество. Раньше забаненный пользователь оставался авторизованным, но ничего не мог сделать. Теперь при бане он сразу выходит из аккаунта на всех устройствах и не может зайти снова.

Ограничения можно снять

Все ограничения обратимы: всё, что ограничили, можно вернуть. Некоторые ограничения ставятся не навсегда, а до определённой даты, например запрет комментировать на несколько дней. После этой даты ограничение снимется само, ничего делать не нужно. Забаненые пользователи вместо своей страницы на сайте видят сообщение, там же и связь с поддержкой, если хотите оспорить введённые ограничения.

Так выглядит аккаунт заблокированного пользователя

Что будет дальше

Скоро любой автор блога сможет добавить в игнор любого пользователя, чтобы поберечь свои нервы. Игнор лично для себя. Тот, кого проигнорировали, не сможет комментировать посты этого автора, оценивать его статьи, ставить лайки и дизлайки и писать ему в личные сообщения.

Наша цель — чтобы на Клерке было приятно общаться, и чтобы за одно нарушение никто не терял доступ ко всему сайту. Если у вас есть вопросы или идеи, как сделать это лучше, пишите в комментариях.