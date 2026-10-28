Новая проверка контрагентов в Клерк.Система

Сегодня команда Клерка выложила новую проверку контрагентов. Обновление уже доступно в личном кабинете всем клиентам, которые приобрели Клерк.Система или Клерк.Премиум (в него входит Система).Новый сервис содержит гораздо больше информации о компаниях и будет ещё полезнее в ежедневной работе бухгатлера.
Что включает Клерк.Система
Клерк.Система — всё необходимое для ежедневной работы — в одной подписке:
Сервис проверки контрагентов
База решенных вопросов
Разборы законов
Мини-курсы
Конспекты вебинаров
Доступ к ИИ Клерк
Правовая система и судебная практика
Полезные калькуляторы и справочники
Ознакомтесь с тарифами.
Сейчас Систему можно подключить от 479 ₽ в месяц при годовой оплате или за 599 ₽ при оплате за месяц.
Функционал новой проверки контрагентов
Если у вас уже подключена Система или Премиум, то можете не читая текст, прямо сейчас перейти в личный каибинет и воспользоваться своими новыми возможностями: Проверка контрагентов в Системе. Или посмотрите готовую карточку компании «Аффинити-индекс».
Если Систему вы пока не подключили, то прилагаю галлерею, можно увидеть, что вас ждёт внутри, там действительно очень много информации.
Конкретнее, собрал в таблице, что было в проверке контрагентов до этого и что добавилось в системе сейчас.
Информация о конрагенте
Старая проверка
Новая проверка (Клерк.Система)
Реквизиты, статус, адрес
✓
✓
Руководство
✓
✓
Учредители
✓
✓
Связи
✓
✓
Финансовая отчётность
✓
✓ 2011–2025
Сравнение и анализ финансов
—
✓
Налоги и взносы
✓
✓
Среднесписочная численность
✓
✓
Реестр МСП и господдержка
—
✓
Лицензии
✓
✓
Товарные знаки
✓
✓
Филиалы
✓
✓
ОКВЭД
✓
✓
Контакты
✓
✓
История изменений
✓
✓
Оценка надёжности: риск-факторы
—
✓
Арбитражные дела
—
✓
Исполнительные производства (ФССП)
—
✓
Банкротство (ЕФРСБ)
—
✓
Сообщения Федресурса
—
✓
Госзакупки (44-ФЗ и 223-ФЗ)
—
✓
Проверки и КНМ
—
✓
Ждём ваших отзывов о новом сервисе, чтобы сделать его ещё удобнее. Ближайшие планы по проверке контрагентов в системе:
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Работы по улучшению оформления
Это уже мощно )
Проверка контрагентов уже в каждом утюге существует. Кому это нужно?