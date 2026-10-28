Новая проверка контрагентов в Клерк.Система

Функционал новой проверки контрагентов

Если у вас уже подключена Система или Премиум, то можете не читая текст, прямо сейчас перейти в личный каибинет и воспользоваться своими новыми возможностями: Проверка контрагентов в Системе. Или посмотрите готовую карточку компании «Аффинити-индекс».

Если Систему вы пока не подключили, то прилагаю галлерею, можно увидеть, что вас ждёт внутри, там действительно очень много информации.

Конкретнее, собрал в таблице, что было в проверке контрагентов до этого и что добавилось в системе сейчас.

Информация о конрагенте Старая проверка Новая проверка (Клерк.Система) Реквизиты, статус, адрес ✓ ✓ Руководство ✓ ✓ Учредители ✓ ✓ Связи ✓ ✓ Финансовая отчётность ✓ ✓ 2011–2025 Сравнение и анализ финансов — ✓ Налоги и взносы ✓ ✓ Среднесписочная численность ✓ ✓ Реестр МСП и господдержка — ✓ Лицензии ✓ ✓ Товарные знаки ✓ ✓ Филиалы ✓ ✓ ОКВЭД ✓ ✓ Контакты ✓ ✓ История изменений ✓ ✓ Оценка надёжности: риск-факторы — ✓ Арбитражные дела — ✓ Исполнительные производства (ФССП) — ✓ Банкротство (ЕФРСБ) — ✓ Сообщения Федресурса — ✓ Госзакупки (44-ФЗ и 223-ФЗ) — ✓ Проверки и КНМ — ✓

Ждём ваших отзывов о новом сервисе, чтобы сделать его ещё удобнее. Ближайшие планы по проверке контрагентов в системе: