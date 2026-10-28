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Василий
Проверка контрагентов
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Новая проверка контрагентов в Клерк.Система

Новая проверка контрагентов в Клерк.Система

Большое обновление, доступное пользователям Системы и Премиума — новая проверка контрагентов в личном кабинете Системы. Множество дополнительных данных: надежность, арбитражные производства, ФССП, банкротства, федресурс, закупки, проверки.

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Сегодня команда Клерка выложила новую проверку контрагентов. Обновление уже доступно в личном кабинете всем клиентам, которые приобрели Клерк.Система или Клерк.Премиум (в него входит Система).Новый сервис содержит гораздо больше информации о компаниях и будет ещё полезнее в ежедневной работе бухгатлера.

Что включает Клерк.Система

Клерк.Система — всё необходимое для ежедневной работы — в одной подписке:

  • Сервис проверки контрагентов

  • База решенных вопросов

  • Разборы законов

  • Мини-курсы

  • Конспекты вебинаров

  • Доступ к ИИ Клерк

  • Правовая система и судебная практика

  • Полезные калькуляторы и справочники

Ознакомтесь с тарифами.

Сейчас Систему можно подключить от 479 ₽ в месяц при годовой оплате или за 599 ₽ при оплате за месяц.

Функционал новой проверки контрагентов

Если у вас уже подключена Система или Премиум, то можете не читая текст, прямо сейчас перейти в личный каибинет и воспользоваться своими новыми возможностями: Проверка контрагентов в Системе. Или посмотрите готовую карточку компании «Аффинити-индекс».

Новая проверка контрагентов в Клерк.Система

Если Систему вы пока не подключили, то прилагаю галлерею, можно увидеть, что вас ждёт внутри, там действительно очень много информации.

Финансы, Арбиражные дела, Исполнительные производства
Финансы, Арбиражные дела, Исполнительные производства

Конкретнее, собрал в таблице, что было в проверке контрагентов до этого и что добавилось в системе сейчас.

Информация о конрагенте

Старая проверка

Новая проверка (Клерк.Система)

Реквизиты, статус, адрес

Руководство

Учредители

Связи

Финансовая отчётность

✓ 2011–2025

Сравнение и анализ финансов

Налоги и взносы

Среднесписочная численность

Реестр МСП и господдержка

Лицензии

Товарные знаки

Филиалы

ОКВЭД

Контакты

История изменений

Оценка надёжности: риск-факторы

Арбитражные дела

Исполнительные производства (ФССП)

Банкротство (ЕФРСБ)

Сообщения Федресурса

Госзакупки (44-ФЗ и 223-ФЗ)

Проверки и КНМ

Ждём ваших отзывов о новом сервисе, чтобы сделать его ещё удобнее. Ближайшие планы по проверке контрагентов в системе:

  1. Версия для печати

  2. Добавление компаний в список наблюдения — чтобы оперативно отслеживать изменения

  3. Добавление компаний в избранное

  4. Работы по улучшению оформления

Информации об авторе

Василий

Василий

CPO в Клерк.Ру

48 подписчиков24 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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