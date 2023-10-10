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Красный уголок бухгалтера

Куда пойдут деньги ИП, если их закинуть на ЕНС в счет УСН?

Коллеги ! День добрый ! Я правильно понимаю , что если ИП сейчас забросить деньги на ЕНС в счет УСН, они пойдут в уплату имущественных налогов?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ekaterina

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

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