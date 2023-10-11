Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия Шишкова
Юлия Шишкова в Красном уголке бухгалтера
Красный Уголок Бухгалтера
Клерк.Ру
Красный Уголок Бухгалтера
Клерк.Ру
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за 1 квартал по ИП на УСН 6% не подано уведомление. Если сейчас оплатить задолженность, а когда платеж упадет на ЕНС подать уведомление, пеня не начислится, верно? Т.к. сальдо ЕНС положительное будет
Коллеги, спешу поделиться хорошей новостью! Мы сделали «Клерк» еще более удобным и полезным для пользователей. Ваши вопросы из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» будут выходить в Трибуне. Получить ответ на свой вопрос можно будет 24/7.
Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом
Когда речь заходит об управлении финансами, почти всегда сразу вспоминают о платёжном календаре. Казалось бы, спланируй платежи, контролируй деньги, вовремя вноси коррективы, и всё будет хорошо. Однако даже в этом вопросе предостаточно нюансов. Рассказываем, как построить платёжный календарь и чем он отличается от бюджета движения денежных средств.
Законодатель выступил с инициативой формирования реестра должников по алиментам. С этой целью подготовлены поправки к Закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Законопроект уже поступил в Госдуму.
ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.
Распределения ролей в проектах внедрения 1С:ERP — это такая система взаимодействия, которая основывается на принципе того, что успех одного из участников команды становится успехом каждого члена и всей команды в целом. Автоматизируемый участок нужно рассматривать как единый бизнес-процесс. При этом участники проекта не должны конкурировать между собой или ставить свои локальные цели выше целей проекта.
Добрый день. Что то я запуталась с НДФЛ. Сотрудник уволился 27 июня, получил расчет.Я включила сумму НДФЛ в уведомление с 23.06 по 22.07 и подаю расчет 6-НДФЛ за 9 мес или надо было включить за 1 полугодие?
Добрый день! Подскажите, если ИП уже заплатил 1 % авансом с сумм, полученных во 2 квартале 2023 года, он теперь не может взять их к вычету при оплате налога за 3 квартал?Уменьшение налога УСН на сумму уплаченных взносов 1% с дохода свыше 300 000 рублей
какие документы надо срочно отправить в военкомат?Какие документы надо срочно отправить в военкомат?
Об этом и многом другом вы узнаете в моем видео-подкасте с основателем и бессменным руководителем Клерк.ру Борисом Мальцевым.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто работает с Калмыкией и Казахстаном какие сложности в оформлении документации? Где и что лучше почитать? Хотим наладить торговые отношения по продаже и доставке железобетонных изделий автотранспортом, никогда не сталкивалась с этим, не знаю даже с чего начать. Большое спасибо всем заранее!
Дело было в банкротстве. Практика по субсидиарной ответственности.
Коллеги, всем Доброе утро! Подскажите, запросы по больничному из ФСС нормально поступают? Я с понедельника не могу получить запрос по закрытом больничному. Пишет что ошибка на сервере, попробуйте позже.
О взыскании судебных расходов с налогоплательщика.
Рассматривается предложение по расширению возможностей защиты прав должников.
Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности — один из важнейших аспектов участия в гособоронзаказе. Почему?
Предлагается усилить ответственность за диверсии (Законопроект № 447902-8).
Продолжаю смотреть на инвестиции в бумажную недвижимость. На очереди фонды от УК Парус. Их фонды недвижимости по праву считаются самыми доходными среди тех, что есть на бирже. Среди фондов есть склады и БЦ, а также обещают скоро фонды на ТРЦ.
Из-за повышения МРОТ и дефицита кадров сотрудники начали больше зарабатывать.
Рассматривается предложение по освобождению от Государственной пошлины предприятий ЖКХ при взыскании долгов за пользование жильем и коммунальным услугам.
Здравствуйте, как лучше с ООО списать дорогую мебель и предметы интерьера, которые по факту приобретались для личного пользования директора?
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.
Комментарии