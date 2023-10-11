Anastasia в Красном уголке бухгалтера

Алина в Красном уголке бухгалтера

Добрый день! Вопрос про персонифицированные сведения. С начала года в неработающей организации я не подавала сведения, так как даже 1С не формировала декларацию. А сегодня программа сформировала нулевую. Вопрос в чем, не поменялось ли занодательство?