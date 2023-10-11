Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Yuri
Yuri в Красном уголке бухгалтера
Красный Уголок Бухгалтера
Клерк.Ру
Красный Уголок Бухгалтера
Клерк.Ру
Иммиграция для пенсионеров становится все более актуальной темой в современном мире. Множество пожилых людей ищут возможности провести свои золотые годы в новой стране, где они могли бы наслаждаться красивой природой, культурным богатством и доступной медицинской помощью.
Система внутреннего контроля оборотных активов позволяет оперативно оценивать риски вложений в ресурсы предприятия, оптимизировать затраты, своевременно принимать управленческие решения. Что такое оборотные активы и как выстроить эффективную систему контроля и управления ими, читайте в материале.
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Добрый день, такой вопрос. ИП имеет патент на производство мебели. Часть мебели изготавливается по индивидуальным чертежам, а часть мебели он продаёт через маркетплейсы. Вопрос: можно ли применять патент при продажах на маркетплейсах собственных изделий? Читала что да, но ссылки на разъяснения или закон не нашла.
Общество при несоблюдении требований НК РФ неправомерно включило резерв по долгосрочной мотивации сотрудников в расходы.
Коллеги, добрый день. Кто-либо сталкивался с проблемой оформления доверенности МЧД в ЛК на сайте ФТС? Это нужно для подачи статформ. Пришел отказ в регистрации доверенности с комментарием, что реквизиты организации не соответствуют реквизитам в базе данных ФНС. В чем проблема может быть?
Если при расчете с покупателем продавец не сформировал с помощью онлайн-кассы чек или в уже готовом документе нашлась ошибка, необходимо пробить чек коррекции. Причем это важно сделать до момента, как информация об ошибке станет известна налоговой инспекции, иначе организацию могут оштрафовать.
КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли ИП на УСН Доходы уменьшить авансовый платеж по УСН за 3 кв. 2023 года на исчисленные страховые взносы 1% с доходов свыше 300 тыс. руб. за 2023 год.? ПрУменьшение налога по УСН на страховые взносы ИП
Какие существуют требование к Уставу и Протоколу общего собрания учредителей для ООО оказывающей медицинские услуги населению?Регистрация ООО медицинские услуги
Всем добрый день! Поделитесь, пожалуйста, кто как работает в торговых организациях с гособоронзаказом: прямые затраты помимо стоимости закупки (транспортные, хранение и пр.) включаете в стоимость товара на 41 счете или отдельно учитываете на 44 счете. И что берете за основу для распределения общих расходов выручку, оплату труда?
Из практики адвоката по возврату ошибочно перечисленных денежных средств.
Уже через 3 месяца перехода на КЭДО сервис бухгалтерского учёта «Кнопка» перестал считать расходы на бумагу и сэкономили 60 000 рублей на курьерах. Подробности читайте в статье.
Добрый день.1С БП8.3 релиз 3.0.143.27ООО УСН доходы минус расходы. Неверно принимаются в расходы страховые взносы за 3 квартал (встает сумма больше начисленной и уплаченной). Перепроводила доки и перзакрывала месяцы, все без толку. На сайте 1С в Проблемные ситуации и ошибки по релизам такой ошибки не нахожу. Это программный сбой?
Валютная оговорка представляет собой условие, включаемое в договор с целью нивелировать риски сторон, связанные с колебанием валютных курсов. Какие бывают валютные оговорки, как их правильно согласовать, расскажем далее в нашей статье.
Снова в командировку, на этот раз Республика Дагестан ⛰️Обычно участвуем онлайн, но на этот раз решили личное участие принять в заседании, были на то причины. Расскажу, что было интересного.
Подготовили для вас полезный материал, чтобы вы без проблем подготовили сальдо ЕНС к начислениям, которые инспекторы проведут по отчетности.
С начала сентября 2023 года удостоверяющие центры прекратят выдачу сотрудникам сертификаты юрлиц. После истечения срока действия существующих электронных подписей, потребуется использовать электронную подпись для физических лиц и машиночитаемая доверенность.
Добрый день! Вопрос про персонифицированные сведения. С начала года в неработающей организации я не подавала сведения, так как даже 1С не формировала декларацию. А сегодня программа сформировала нулевую. Вопрос в чем, не поменялось ли занодательство?
В РГСУ начали тестировать систему социального рейтинга «Мы». Новая платформа будет формировать рейтинг пользователей на основе множества параметров. Грубо говоря, нас разделят на классы по полезности для государства. Полезный — молодец, бесполезный — (в печь🔥 зачеркнуто) плохо. «Ну, что, граждане-алкоголики…» готовитесь к сортировке.
Покорите новую эру эффективного и удобного делового взаимодействия с помощью машиночитаемых доверенностей (МЧД) — это инструмент, который изменит взгляд на организацию бизнес-процессов.
В России экспорт и импорт осуществляются с применением информационной системы Федеральной таможенной службы (ФТС). Регистрация в системе обязательна для всех участников внешнеэкономической деятельности.
Добрый день. Интересует вопрос корректности заполнения графы 7 книги покупок в 1с 8.3. Организация сама купила и оплатила билеты сотруднику, но в графу 7 попадает не номер списания с расчетного счета, а номер и дата авансового отчёта. Это корректно?
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