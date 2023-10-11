Можно ли переплату перенести с резерва 1% в резерв фиксированных взносов?

ИП без сотрудников, УСН 6%. В ЛК некая сумма зарезервированной переплате по взносам 1% с превышения 300 тыс. Все это на на 1.10.23. Фиквзносы не перечислялись. Можно как-то эту переплату перенести с резерва 1% в резерв фиксированных взносов и уменьшить на эту сумму налог по УСН за 3 кв и уменьшить на эту сумму фиксированный платеж по взносам за 23 год?