Проблемы с корректировочной декларацией и ЕНП

Коллеги, добрый день! Ситуация такая:

04.08.2023 г. была подана корректировочная декларация по налогу на прибыль. В корректировке сумма налога была уменьшена. Все налоги с учётом корректировки нами уплачены.

Вчера нам прислали Требование с задолженностью по ЕНП. Заказала сверку - выходит, что налоговая учитывает по ЕНП суммы налога на Прибыль по нашей первичной декларации. В результате "съехали", разумеется, и все остальные платежи, в т ч НДС, который они сейчас требуют доплатить + пени.

Обращалась на сервис по исправлению ошибочного сальдо ЕНП, там сообщили, что согласно новому законодательству изменения суммы налога отобразятся только после камеральной проверки - т е в нашем случае не раньше 04.11.23 г. В камеральном отделе ФНС сказали то же самое - вручную поправить ничего не могут, программа автоматически выжидает 3 месяца и только потом уменьшает налог.

Проблема ещё в том, что я сегодня ночью подала вторую корректировку за этот же период - с точно такими же данными, как в первой корректировке. Подумала, что, может быть, первая корректировка "не встала" нормально, и вторая поможет 😓 Вобщем, я лошара, только хуже сделала...

На требование ответила - описала в письме ситуацию, попросила внести корректировки в учёт ЕНС.

Вопрос в том, как мне сейчас действовать, чтобы сумму "задолженности" не сняли с расчетного счета? Неужели выход теперь только один - заплатить налог, а потом вернуть, когда расчеты наконец-то приведут в соответствие с отчетностью? Может быть, у кого-то есть опыт взаимодействия с ФНС в подобной ситуации?

Поможет ли подать сейчас декларацию за 9 месяцев? Т к в 3 кв было много расходов и не было дохода, налог по идее почти в 0 уменьшается по отчётам. Но в какой срок эту декларацию отразят - тоже через 3 месяца, т к налог к уменьшению, или всё же в срок подачи/уплаты налога?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена Fairy