Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Копейки указываются в уведомлении о налогах

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в уведомлении об исчисленных суммах налогов (КНД 1110355) сумма налога (п.4 данной формы) указывается с копейками или без?
12

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Oльга

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

12
Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

4 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    Вчера в 23:51

    Борис МальцевКлерк

    с копейками

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип natalisa51
natalisa51

Налоговая реформа, введенная в 2023 году, заработала очень плохо

Складывается ощущение, что все было сделано наспех, без учета мнения бухгалтеров.

1
8
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Копейки указываются в уведомлении о налогах

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в уведомлении об исчисленных суммах налогов (КНД 1110355) сумма налога (п.4 данной формы) указывается с копейками или без?

1
12

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Логотип ToT
ToT

Развитие социальной сети «Клерка»: лента «КУба» и персональные ленты

Возможно, мои следующие слова будут сложны для понимания, но я хочу зафиксировать их для истории. Теперь у нас есть лента сообщений из Телеграм-канала "Красный уголок бухгалтера".

Развитие социальной сети «Клерка»: лента «КУба» и персональные ленты
54
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Отмена маршрута 777 – удар по удобству Налогового городка?

С 16 октября отменяется маршрут 777 (который весьма полезный для Налогового городка)

2
63
Логотип salaryindex
salaryindex

Заработок кассира в России в первом полугодии 2023

Заработок кассира в России в первом полугодии 2023
1
8

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Логотип Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтеры

А где-то в параллельной вселенной бухгалтеры захватили власть

Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядела бухгалтерия в альтернативной вселенной? Где бухгалтера - это святые мученики, а ФНС присылает челобитные вместо требований? Где налоговый кодекс выбит на камне, а аудиторы сосланы на Луну?

А где-то в параллельной вселенной бухгалтеры захватили власть
3
126
Бесплатно с Клерк.Премиум ЕНП (единый налоговый платеж)

Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится

Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.

Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
3
3,4 тыс.

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить

  • Добрый вечер. ООО на ОСН, для работы планируем купить автомобиль у физ.лица. Можем мы оплатить сделку с расчетного счета на счет физ.лица (сумма в пределах 2-3 млн?). Нет ли еще каких-либо скрытых

    Расчеты с физ.лицами

  • Добрый вечер, предусматривается ли замена штрафа …На основании ч.3 ст.15.2 Закона 255-ФЗ нарушение страхователем установленного настоящим Федеральным законом срока предоставления страховщику сведений,

    Штраф на основании ч.3 ст.15.2 Закона 255-ФЗ
Обзоры для бухгалтера

ФНС объяснила, как платить налоги за ребенка, бумажные повестки в военкоматы никто не отменял, маркетплейсы договорились с владельцами ПВЗ. 😎 «Ночной бухгалтер» № 1540

Ребенок, даже маленький, может быть владельцем имущества и должен платить налоги. Самостоятельно он этого делать, конечно, не может, но есть же родители. Электронные повестки только дублируют обычные бумажные, а не заменяют их. Маркетплейсы подписали с владельцами ПВЗ стандарты работы. Теперь конфликтов должно быть меньше. И другие новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»
164
Логотип Клерк
Клерк
НДС

Проводки по НДС. Проверьте, что делаете верные записи

Собрали для вас основные проводки для учета НДС. Убедитесь, что у вас все верно.

Проводки по НДС. Проверьте, что делаете верные записи
125
Логотип mc@ideaestate.ru
mc@ideaestate.ru
Банки

Кредитная карта помогает улучшить кредитную историю? Как это работает

Как можно использовать кредитную карту, чтобы поднять свой кредитный рейтинг в глазах банков.

42
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

У 1С программный сбой?

Добрый день.1С БП8.3 релиз 3.0.143.27ООО УСН доходы минус расходы. Неверно принимаются в расходы страховые взносы за 3 квартал (встает сумма больше начисленной и уплаченной). Перепроводила доки и перзакрывала месяцы, все без толку. На сайте 1С в Проблемные ситуации и ошибки по релизам такой ошибки не нахожу. Это программный сбой?

2
92
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Проблемы с корректировочной декларацией и ЕНП

Столкнулась с неправильным учетом налоговой после корректировки декларации. Попытка решения через новую корректировку усугубила ситуацию. Как избежать ошибочного списания средств?

2
49
Логотип DAS Group
DAS Group
Защита персональных данных

Персональные данные на сайте 2023. Как работать по 152-ФЗ и не получать штрафы

Если на сайте вашей компании можно оставить свои контакты для обратной связи, приобрести товар или услугу, подписаться на рассылку, значит, вы обрабатываете персональные данные пользователей и вам нужно следовать нормам 152-ФЗ. Разберем, как работать с личной информацией клиентов, чтобы не нарушать законодательство.

Персональные данные на сайте 2023. Как работать по 152-ФЗ и не получать штрафы
119

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли вместо командировок установить разъездной характер работы?

Ряд сотрудников еженедельно на 6 дней уезжают в другой город работать. Организация снимает для них квартиру, компенсирует проезд. Сейчас оформляем еженедельные командировки с выплатой суточных. Однако при таком подходе, сотрудники получают небольшие отпускные. Подскажите, если не через командировки, как можно ещё оформить такой режим работы?

59
Логотип Taxadvisor
Taxadvisor
Обзор судебной практики

Оспаривание налоговых проверок в банкротстве

Обсуждаем плюсы и минусы новой практики высших судов.

Оспаривание налоговых проверок в банкротстве
39
Дробление бизнеса

Опасная экономия на налогах: чем грозит дробление бизнеса

Хотите дольше пользоваться преимуществами УСН и патента поэтому задумались о дроблении бизнеса? Не торопитесь — такая экономия может привести к банкротству и даже уголовной ответственности.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
124
Логотип Астрал
Астрал
ВЭД

Как начать экспорт и импорт в системе ФТС в 2023 году

В России экспорт и импорт осуществляются с применением информационной системы Федеральной таможенной службы (ФТС). Регистрация в системе обязательна для всех участников внешнеэкономической деятельности.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
101
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

Иллюстрация: freepic-diller/freepik
1
403
Управление персоналом

Финансовая грамотность и предпринимательское мышление: нужно ли прокачивать эти скилы у сотрудников

Насколько финансовая грамотность необходима персоналу? Что более рискованно — повышение самостоятельности сотрудников с вероятностью их дальнейшего ухода из компании или ограничение доступа к информации и возможностей карьерного роста?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
279
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли переплату перенести с резерва 1% в резерв фиксированных взносов?

ИП без сотрудников, УСН 6%. В ЛК некая сумма зарезервированной переплате по взносам 1% с превышения 300 тыс. Все это на на 1.10.23. Фиквзносы не перечислялись. Можно как-то эту переплату перенести с резерва 1% в резерв фиксированных взносов и уменьшить на эту сумму налог по УСН за 3 кв и уменьшить на эту сумму фиксированный платеж по взносам за 23 год?

1
49
Мнения