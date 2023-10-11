Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Oльга
Копейки указываются в уведомлении о налогах
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Складывается ощущение, что все было сделано наспех, без учета мнения бухгалтеров.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в уведомлении об исчисленных суммах налогов (КНД 1110355) сумма налога (п.4 данной формы) указывается с копейками или без?
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Возможно, мои следующие слова будут сложны для понимания, но я хочу зафиксировать их для истории. Теперь у нас есть лента сообщений из Телеграм-канала "Красный уголок бухгалтера".
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Комментарии1
Борис МальцевКлерк
с копейками