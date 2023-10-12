Проблема в настройках 1С: почему суммы не перекрываются в уведомлении по НДФЛ?

Большинство бухгалтеров интроверты. Нужен ли бухгалтеру популярный нетворкинг?

Психологи в своих исследованиях отмечают, что профессия бухгалтера больше подходит интровертам – людям закрытым и замкнутым. А можно ли развить в себе коммуникативные навыки и кому из бухгалтеров это нужно? Разберемся, что такое нетворкинг и какую пользу он несет бухгалтерам.