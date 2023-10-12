Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Альфия
Проблема в настройках 1С: почему суммы не перекрываются в уведомлении по НДФЛ?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Подскажите пожалуйста что в настройках 1С не так. Формирую уведомление об исчисленных налогов. По НДФЛ в проводках движение НДФЛ не отображается налоговая куда начисляется сумма. В итоге в оборотке по счету 68.01.01 не перекрываются суммы. И в уведомлении следующего месяца сумма прибавляется за предыдущий месяц
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Осень — идеальное время для уютного лежания под пледом, теплых носков, горячего чая и чтения атмосферных книг с осенним настроением. А еще подходят стихи про котов.
Добрый день, подскажите при пересчёте страх.взносов, в связи с внесением в реестр малых предприятий, нам необходимо уточнить РСВ за 1 и 2 квартал? Или всё учесть за 9 месяцев?Перерасчёт рсв
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» доначислить страховые взносы от несчастных случаев за предыдущие месяцы? СФР не подтвердило нам стаПерерасчет страховых взносов от несчастных случаев в 1С ЗУП
Производственный цикл каждого товара и услуги насчитывает множество этапов. В каждом из них задействованы десятки людей и происходят сотни бизнес-процессов, для оформления которых требуется несчетное количество документов. Для того чтобы компании и индивидуальные предприниматели могли контролировать ситуацию, необходим удобный и понятный инструмент.
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