Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Kate
Можно ли уменьшить налог УСН за 2023 год при уплате страховых взносов в 2023 году?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Комментарии1
Надежда ККлерк
Можно. Страховые взносы за 2023 год при этом можно оплатить и в 2024 году, они все равно будут уменьшать налог 2023 года.