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Красный уголок бухгалтера

Как учитываются расходы на бесплатное питание сотрудникам?

Предоставление бесплатного питания сотрудникам (УСН Д-Р), индивидуальные порции, нет вредности, включено в колл договор. Особенности включения в расходы ( кажется, можно было бы учесть в расходах на ОТ), обложения страховыми, НДФЛ (вижу что надо)? Я так понимаю, по страховым есть разночтения в арбитр практике и рекомендациях фискалов. Кто как учитывает?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Евгения

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как учитываются расходы на бесплатное питание сотрудникам?

    Предоставление бесплатного питания сотрудникам (УСН Д-Р), индивидуальные порции, нет вредности, включено в колл договор. Особенности включения в расходы ( кажется, можно было бы учесть в расходах на ОТ), обложения страховыми, НДФЛ (вижу что надо)? Я так понимаю, по страховым есть разночтения в арбитр практике и рекомендациях фискалов. Кто как учитывает?

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