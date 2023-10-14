Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Евгения
Как учитываются расходы на бесплатное питание сотрудникам?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Подскажите, пожалуйста: ООО на осно планирует закупить и передать в приют для животных (будут договор пожертвования, акт приёма-передачи от официального благотворительного фонда) корм и медикаменты. Нужно ли для такой разовой передачи иметь Меркурий, Честный знак, регистрацию ещё где-либо в рамках маркировки, прослеживаемости и прочих подобных им?
Предоставление бесплатного питания сотрудникам (УСН Д-Р), индивидуальные порции, нет вредности, включено в колл договор. Особенности включения в расходы ( кажется, можно было бы учесть в расходах на ОТ), обложения страховыми, НДФЛ (вижу что надо)? Я так понимаю, по страховым есть разночтения в арбитр практике и рекомендациях фискалов. Кто как учитывает?
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По окончании третьего квартала работодатели обязаны сдать в ИФНС отчет 6-НДФЛ. Расчет включает суммы полученного работниками дохода, исчисленного с него налога и предоставленные налоговые вычеты. Разберем, в какой срок и по какой форме нужно сдать расчет 6-НДФЛ и как отразить в нем различные выплаты.
Умение появиться в нужное время и в нужном месте — это 80% успеха, и Аренза появилась с новым выпуском облигаций как раз вовремя, чтобы напомнить о себе. Также, как сейчас это можно, Аренза готовится выйти на IPO в течение ближайших двух лет, а для этого нужно как минимум себя хорошо зарекомендовать и поднять рейтинг.
Но законных оснований для недовольства у них нет.
Добрый день! На какой счет вешать перевод средств ИП на личную карту в качестве дохода ?
Добрый день! Если страховые взносы за 2022 год были уплачены в 2023 году, можно ли уменьшить на них налог УСН за 2023 и плюсом уменьшить на страховые за 2023 ?
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