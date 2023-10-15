Надо ли сдавать уточнённые уведомления по смене адреса?

Учетные таблицы для бухгалтерского агентства, которые увеличат вашу выручку в первый же месяц использования от 30%

При развитии бухгалтерского бизнеса, перед нами встает ряд важных вопросов, ответы на которые мы, к сожалению, пытаемся почувствовать. Мы принимаем решения наугад, пальцем в небо, и потом удивляемся почему же у нас так много работы и так мало чистой прибыли, почему мы не можем вырасти, почему наши сотрудники ничего не успевают.