Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталья
Надо ли сдавать уточнённые уведомления по смене адреса?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
С 1 октября 2023 года изменились обязанности работодателя по воинскому учету и ужесточили санкции за их неисполнение. Вот список дел для ответственного сотрудника.
Знать «что доказывать» важно, не менее важно знать «что не нужно доказывать».
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Охрана труда и получение сотрудниками необходимых знаний и умений в этой области должны быть обеспечены работодателем. Все работники предприятия своевременно информируются и обучаются правилам, гарантирующим им безопасные условия труда. Иногда такой инструктаж нужно проводить не по плану, а в связи с теми или иными наступившими обстоятельствами.
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Минтруд разъяснил, можно ли в трудовой договор условия об индивидуальном режиме рабочего времени и времени отдыха работника.
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Коллеги, добрый день! Компания сменила адрес в пределах одной налоговой, но сменился ОКТМО. Уведомления были поданы со старым ОКТМО. Надо ли сейчас сдавать уточнённые уведомления или по декларациям всё встанет на места?
Добрый день! Заказываем у поставщика спец.оснастку, нам выставляют счет в рублях, но по акту сверки возникают курсовые разницы. Как их отразить в УНФ, нужно ли дублировать в 1С Бухгалтерия, если естьКурсовые разницы в 1С УНФ
Где взять бланк по сдаче этого отчета и правила заполнения такого товара?Отчет по прослеживаемым товарам
Если вы думаете, что бухгалтер умеет только сводить дебет и кредит, то нет. Современный квалифицированный бухгалтер на основе данных баланса и отчета о финансовых результатах сможет очень подробно рассказать о финансовом состоянии организации, даже не запрашивая дополнительных документов.
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При развитии бухгалтерского бизнеса, перед нами встает ряд важных вопросов, ответы на которые мы, к сожалению, пытаемся почувствовать. Мы принимаем решения наугад, пальцем в небо, и потом удивляемся почему же у нас так много работы и так мало чистой прибыли, почему мы не можем вырасти, почему наши сотрудники ничего не успевают.
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Подскажите, пожалуйста: ООО на осно планирует закупить и передать в приют для животных (будут договор пожертвования, акт приёма-передачи от официального благотворительного фонда) корм и медикаменты. Нужно ли для такой разовой передачи иметь Меркурий, Честный знак, регистрацию ещё где-либо в рамках маркировки, прослеживаемости и прочих подобных им?
Предоставление бесплатного питания сотрудникам (УСН Д-Р), индивидуальные порции, нет вредности, включено в колл договор. Особенности включения в расходы ( кажется, можно было бы учесть в расходах на ОТ), обложения страховыми, НДФЛ (вижу что надо)? Я так понимаю, по страховым есть разночтения в арбитр практике и рекомендациях фискалов. Кто как учитывает?
По окончании третьего квартала работодатели обязаны сдать в ИФНС отчет 6-НДФЛ. Расчет включает суммы полученного работниками дохода, исчисленного с него налога и предоставленные налоговые вычеты. Разберем, в какой срок и по какой форме нужно сдать расчет 6-НДФЛ и как отразить в нем различные выплаты.
Умение появиться в нужное время и в нужном месте — это 80% успеха, и Аренза появилась с новым выпуском облигаций как раз вовремя, чтобы напомнить о себе. Также, как сейчас это можно, Аренза готовится выйти на IPO в течение ближайших двух лет, а для этого нужно как минимум себя хорошо зарекомендовать и поднять рейтинг.
Но законных оснований для недовольства у них нет.
Добрый день! На какой счет вешать перевод средств ИП на личную карту в качестве дохода ?
Добрый день! Если страховые взносы за 2022 год были уплачены в 2023 году, можно ли уменьшить на них налог УСН за 2023 и плюсом уменьшить на страховые за 2023 ?
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