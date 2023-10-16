Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Galina Markina
Нужно ли восстановить НДС при списании испорченного товара?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
В 2023 году Прокуратура начала проводить проверки в отношении организаций, у которых отсутствуют сведения о входе и/или выходе из СРО в Федресурсе, или сведения опубликованы некорректно. Эти компании рискуют получить предписание и иск Прокуратуры в связи с новым уровнем контроля, которому сейчас подвергаются юридические лица по этой обязанности.
Сотрудничество с самозанятыми, как и с любыми другими исполнителями, несет ряд рисков. К ним относится нарушение сроков оказания услуги, некачественный результат работы, лишение исполнителя статуса плательщика НПД и невыдача им чека. Обезопасить себя от этих рисков заказчик может, включив в договор с самозанятым ответственность за эти нарушения.
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В настоящей статье мы рассмотрим назначение, структуру, реквизитный состав плана счетов, который реализован в 1С:ERP как справочник «План счетов хозрасчётный».
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Добрый день! Комиссионер (Озон) испортил товар, утилизировал его и компенсировал нам его стоимость. Надо ли восстанавливать НДС при списании товара? Спасибо
В предыдущей статье «Причина несбытия мечт» мы установили, что главной причиной «несбытия мечт» выступает «низкая производительность труда». Что является тождественным высказыванию «делается мало задач имеющимися ресурсами в заданные сроки». Теперь встаёт вопрос, что в блоге подразумевается под общим показателем «производительность труда»?
Можно ли свалить вину на другого и как это сделать. Рекомендация для лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности.
Добрый день! С 13 июня 2023 года наша организация сменила адрес и регистрацию в налоговой. 2 июня было начисление отпускных, которые были выплачены 19 июня. К какому периоду и в какой отчет должны попОтчет 6-НДФЛ при смене налоговой
Добрый день! В отчетности 6-НДФЛ за 1кв 2023 и 1 Полугодие 2023 отражала в строках 021-023 Раздела 1 все верно, согласно срокам с 23 по 22 число. Проблема в том, что не отправляем уведомления вообще,6-ндфл Требование ФНС отклонение с платежками
О самозанятости сказано уже немало. Подводные камни в работе с плательщиками НПД мы рассматривали ранее в другой статье. Но проблемы могут возникнуть не только у заказчиков, но и у исполнителей. Давайте сегодня попробуем определить, как минимизировать риски для всех сторон сделки.
Кто может помочь? Иностранная организация в Москве, владеет домом и землей. Вопрос по ЕНС: неверно распределены суммы, на одном ЕНС переплата, на другом недоимка! Как перекинуть деньги? У кого то может был опыт? Р/с нет у организации.
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