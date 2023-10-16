Нужно ли восстановить НДС при списании испорченного товара?

Преимущества при работе с самозанятыми через платформу ЯЗАНЯТ

О самозанятости сказано уже немало. Подводные камни в работе с плательщиками НПД мы рассматривали ранее в другой статье. Но проблемы могут возникнуть не только у заказчиков, но и у исполнителей. Давайте сегодня попробуем определить, как минимизировать риски для всех сторон сделки.