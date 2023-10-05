Что делать, если у ФСС нет данных о смене фамилии?

Сейчас она была на больничном. В запросе от ФСС и в ответе я указала новую фамилию. У ФСС почему — то нет данных о смене фамилии, просят прислать паспорт и новый реестр. Но как я могу прислать новый реестр, если в старом ошибки нет , это у них данных о смене фамилии. То есть мои данные о застрахованном никак не меняются, как быть? Подскажите, пожалуйста. В новом реестре ведь необходимо указать код ошибки, а у меня и ошибки нет.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Оля