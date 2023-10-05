Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия
Возможно ли закрепить сумму аванса в трудовом договоре?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.
В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.
Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.
ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.
Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.
Добрый день! Мы продавец и работаем с покупателем уже более двух лет по договору поставки товара. К договору прилагаются Спецификации. НДС начисляется и берётся к зачету с авансов полученных в разрезеЗачет НДС у продавца по ранее полученному авансу
Здравствуйте! Оплата от клиентов проходит через Робокассу. У нас ИП на УСН ДОХОДЫ (УСЛУГИ), от Робокассы поступает сразу за несколько дней выручка на наш расчетный счет и отражается в КУДИР общей суммРобокасса
Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.
КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.
Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.
ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.
В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.
В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.
Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.
Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.
Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?
Рассказываем, как определяют и корректируют срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете.
В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае — штрафы.
Комментарии1
Ирина Лапшина
Добрый день ! Заработная плата выплачивается сотруднику не реже чем каждые полмесяца. Точная дата выплаты устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (ч.6 ст. 136 ТК РФ). Минтруд России неоднократно отмечал, что при определении размера заработной платы за первую половину месяца необходимо учитывать фактически отработанное работником время (фактически выполненную работу) за указанный период (письма Минтруда Росси от 20.03.2019 № 14-1/В-178, от 05.02.2019 № 14-1/ООГ - 549).
Таким образом, заработная плата за первую половину месяца рассчитывается пропорционально отработанному времени (выполненной норме труда) за период с 1-го по 15-е число месяца. Поэтому размер зарплаты за первую половину месяца меняется в зависимости от числа рабочих дней в том или ином месяце. При определении размера аванса работодателю необходимо применять расчетный метод начисления зарплаты.
К работодателю, который выплатил зарплату за первую половину месяца (аванс) фиксированной суммой, то есть без учета фактически отработанного времени (фактически выполненной работы) может быть применена ответственность за неполную выплату зарплаты по ч6. ст. 5.27 КоАП РФ.