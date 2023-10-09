Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Nataly
Кто может подписать счета-фактуры на аванс после увольнения гендиректора?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.
Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.
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В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.
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Скажите пожалуйста как можно в салон красоты (ИП ОСНО) вести расчеты по оплате труда мастерам и кассиром администратором и при этом сохранить ИП без сотрудников? Можно что бы мастера были самозанятымиИП ОСНО без сотрудников
Здравствуйте. 1с8.3 делаю расчет налога за 9 месяцев и не могу понять почему часть налогов программа отбрасывает и не признает. Прошу подсказать ,что не так и что я недопонимаю IMG_20231016_1248141920Расчет УСН в 1с
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ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.
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Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?
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Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.
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