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Красный уголок бухгалтера

Секреты эффективного хранения бухгалтерских документов: как избавиться от гор папок?

Если у вас нет огромных стеллажей, переполненных папками с бухгалтерской документацией за последние 3-5 лет, поделитесь, пожалуйста, опытом: как вы достигли такого порядка?
13

Всем привет!

У нашей бухгалтерии регулярно накапливается большой объем документов. Позиция бухгалтера: все документы нужны и должны храниться в офисе. Позиция руководства: перейти к электронному формату и не копить макулатуру.

Кто сталкивался с этим вопросом в своей компании? Поделитесь опытом! Если у вас нет огромных стеллажей, заполненных папками с бухгалтерией за последние 3-5 лет, расскажите, как вы к этому пришли, какое ПО или форму хранения вы используете. Может быть, мы могли бы прийти к вам на экскурсию или организовать встречу наших бухгалтеров, чтобы помочь нашему специалисту изменить свою позицию?

Спасибо!

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Евгения

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

13
Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

17 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип Emigrant.life
    Emigrant.life 41 минуту назад

    Anatoly

    У нас был архив. Отдельная комната со стеллажами. Документы по зарплате с 19-х годов все, контракты, документы к ним и т.п. Занимался этим архивариус.

    Отказаться от бумаги полностью не получится ближайшие лет 5-10. Даже документы по Эдо распечатывают поставщики. Да что там говорит требуют выписку егрн бумажную....

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    40 минут назад

    Борис МальцевКлерк

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