Секреты эффективного хранения бухгалтерских документов: как избавиться от гор папок?

Если у вас нет огромных стеллажей, переполненных папками с бухгалтерской документацией за последние 3-5 лет, поделитесь, пожалуйста, опытом: как вы достигли такого порядка?

Всем привет!

У нашей бухгалтерии регулярно накапливается большой объем документов. Позиция бухгалтера: все документы нужны и должны храниться в офисе. Позиция руководства: перейти к электронному формату и не копить макулатуру.

Кто сталкивался с этим вопросом в своей компании? Поделитесь опытом! Если у вас нет огромных стеллажей, заполненных папками с бухгалтерией за последние 3-5 лет, расскажите, как вы к этому пришли, какое ПО или форму хранения вы используете. Может быть, мы могли бы прийти к вам на экскурсию или организовать встречу наших бухгалтеров, чтобы помочь нашему специалисту изменить свою позицию?

Спасибо!

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Евгения