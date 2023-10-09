Секреты эффективного хранения бухгалтерских документов: как избавиться от гор папок?

Всем привет!
У нашей бухгалтерии регулярно накапливается большой объем документов. Позиция бухгалтера: все документы нужны и должны храниться в офисе. Позиция руководства: перейти к электронному формату и не копить макулатуру.
Кто сталкивался с этим вопросом в своей компании? Поделитесь опытом! Если у вас нет огромных стеллажей, заполненных папками с бухгалтерией за последние 3-5 лет, расскажите, как вы к этому пришли, какое ПО или форму хранения вы используете. Может быть, мы могли бы прийти к вам на экскурсию или организовать встречу наших бухгалтеров, чтобы помочь нашему специалисту изменить свою позицию?
Спасибо!
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Евгения
Комментарии2
Anatoly
У нас был архив. Отдельная комната со стеллажами. Документы по зарплате с 19-х годов все, контракты, документы к ним и т.п. Занимался этим архивариус.
Отказаться от бумаги полностью не получится ближайшие лет 5-10. Даже документы по Эдо распечатывают поставщики. Да что там говорит требуют выписку егрн бумажную....
Борис МальцевКлерк
Срок хранения первичной документации. Мини-курс