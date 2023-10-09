Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга
Как правильно провести сумму акта сверки в КУДиР?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Добрый день! Организация на общей системе налогообложения “Управляющая компания ЖКХ…” . на сегодняшний день деятельности нет ( начисления в пользу получателей услуг(вода. содержание жилья) не производУчет ЖКХ
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