Как правильно провести сумму акта сверки в КУДиР?

Яндекс Маркет выставляет счёт-фактуру и акт на оказание услуг, вознаграждение, доставка. Я приходую акт, но он не попадает в КУДиР. Если делать корректировкой, то задваивается по акту сверки. Яндекс выслал акт сверки, у них эта сумма стоит как акт и как поступление. И закрывается. ак мне сделать, чтоб эта сумма попала в КУДиР и была правильно проведена.