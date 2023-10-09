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Красный уголок бухгалтера

Что делать, если отправил уведомление по страховым взносам ошибочно?

Добрый день. Подскажите пожалуйста, 🙏🙏🙏 если я забыла и отправила уведомление по страховым взносам за сентябрь 2023 года. Что теперь делать? Его же не надо было сдавать...😫🤦‍♀️
21

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена Гаршина

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

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Комментарии

2
  • Логотип бух2007
    бух2007
    54 минуты назад

    Скорее всего, все пройдет нормально и двойного начисления не случится (по уведомлению + по РСВ). Но на всякий случай наблюдайте за ЕНС.

    Вам должны сейчас зарезервировать эти взносы (если на сальдо ЕНС есть деньги), а 30.10 они уйдут в бюджет

  • Логотип Мирам
    Мирам 24 минуты назад

    если я забыла и отправила уведомление по страховым взносам за сентябрь 2023 года

    а разве за последний месяц квартала уведомление по страховым теперь сдавать обязательно?

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