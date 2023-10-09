ФСС требует оплату профилактических больничных — что делать? Коллеги добрый день! Вдруг кто-то уже тоже столкнулся. Санкт-Петербург. ФСС проводил выездную за 3 предыдущих года в 2023, прошли без замечаний. Месяц назад пришло внезапно уведомление с просьбой вернуть деньги. В 2022 мы отправили 3 больничных с кодом 07 (проф заболевание), все за счёт фсс. Комментировать 8 5

Теперь они настаивают, что такие больничные должны оплачиваться как обычные, т.е 3 дня за счёт работодателя. И хотят эти деньги получить. Не знаю вот что делать, пободаться или плюнуть. Юристов своих не, в суд идти неохота. Но как это вот задним числом-то, бесит. Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга