Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Зия
Нужно ли дожидаться принятия первичного СЗВ-ТД перед отправкой корректировочной?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).
В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.
IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.
Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.
Добрый день. В 2021 был получен аванс за услуги, но в журнале отражен не авансовый сф и то только у продавца. Фактически услуги оказаны только в 2023. Вот и возникает вопрос как теперь с этим быть? ЕсНдс разные периоды аванс
Здравствуйте! У ИП в течение года были оплаты 1% свыше 300тр за 2022 и 2021гг. Заявление на зачёт не подавали. По итогам 9 месяцев 2023г. мы приняли к вычету из налогооблагаемой базы УСН все эти выплаУведомление по ЕНП (УСН) за октябрь 2023г
Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.
Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.
В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.
РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.
В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.
ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.
Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.
Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.
КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.
Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.
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