Можно ли пересдать корректировочную декларацию по НДС без штрафа?

Главный бухгалтер говорит, что будет штраф 20% на всю сумму первичной декларации, т. к. сдаём уточненку, а НДС по первичной декларации не уплачен. Я засомневался, у нас ещё даже срок платежа не наступил 28 октября. Можно пересдать корректировочную декларацию по НДС с уменьшенной суммой к уплате, без штрафа? Спасибо.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Bogomaz Julya