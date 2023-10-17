Можно ли пересдать корректировочную декларацию по НДС без штрафа?

Главный бухгалтер говорит, что будет штраф 20% на всю сумму первичной декларации, т. к. сдаём уточненку, а НДС по первичной декларации не уплачен. Я засомневался, у нас ещё даже срок платежа не наступил 28 октября. Можно пересдать корректировочную декларацию по НДС с уменьшенной суммой к уплате, без штрафа? Спасибо.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Bogomaz Julya
Комментарии2
Александр Анищенко
Добрый день! Можно. Вы же декларацию представили вовремя. А уточненка еще и к уменьшению. Вас не за что штрафовать.
Согласно п. 3 ст. 81 НК :
Если вы сдаете уточненку до 30.10, штрафа не будет точно. Если сдаете после 30.10, штраф возможен, если на сальдо ЕНС к тому моменту не будет 1/3 НДС + пени. А на сальдо ЕНС может не быть этой суммы, потому что ее могут зарезервировать под НДФЛ или взносы.
Но уменьшение проведут не сразу, а только через 3 месяца. Поэтому придется уплатить весь налог по первичной декларации