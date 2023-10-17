Как отразить перевод директору на карту в 1С для выплаты зарплаты?

Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.