Красный уголок бухгалтера
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли продолжить деятельность после окончания патента в середине года

Здравствуйте, подскажите! Патент закончился в октябре, его не продлили. В ноябре хотят взять опять на тот же вид деятельность. Так можно? Или только с начала года теперь можно?
15

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена.

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

31 подписчик

Комментарии

1
  • Логотип a.anishenko
    a.anishenko
    1 час назад

    Александр Анищенко

    Добрый день! Если у Вас нет проблем с лимитом по выручке для ПСН, то, конечно, можете.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
3 тыс.
Бесплатно с Воинский учет

Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
987

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бесплатно с УСН

Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
594
Бесплатно с Декретный отпуск

Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
358
Бесплатно с Учет расходов

Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс

Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
419

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Бесплатно с Увольнение

Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
930
Бесплатно с Счета-фактуры

Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс
1
358

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить

  • Добрый день! В ООО два учредителя, один из них является директором. Согласно Ст. 134 ТК РФ, организация проводит обязательную индексацию заработной платы (согласно утвержденному положению об индексац

    Решение учредителей для повышения зарплаты директора при индексации

  • Добрый день! ИП УСН доходы-расходы. 1С Предприятие, ред. 3.0 Вопрос: При формировании платежного календаря не корректно встают блок задач -Налоги и взносы, -Зарплата. Как эти блоки формируются в 1С, в

    Платежный календарь в 1 С
Бесплатно с Сальдо ЕНС

Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.

Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами
9
974
Бесплатно с Бухгалтерский учет

Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс

Рассказываем основные правила учета доходов и расходов при использовании метода начисления в бухгалтерском учете.

Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс
254
Бесплатно с Чеки

Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, что проверить в чеке самозанятого и на какие графы обратить особое внимание.

Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс
586
Бесплатно с Трудовые отношения

Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор

Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).

Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор
444
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года

В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
1
2,5 тыс.
Бесплатно с Налог на прибыль

Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.

Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс
920

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Бесплатно с IT-компании

Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
16,8 тыс.
Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5
2,4 тыс.
Бесплатно с Увольнение

Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс

В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
721
Бесплатно с Первичные документы

Срок хранения первичной документации. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.

Срок хранения первичной документации. Мини-курс
807
Бесплатно с Налоговая оговорка

Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
796
Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
534
Бесплатно с НДС

Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
581