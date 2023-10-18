Какие последствия могут быть, если декларация подписана недействующей ЭЦП?
Добрый день, коллеги. Вопрос по ЭЦП и отчетности. Срок сдачи декларации по НДС 25 числа. Декларация отправлена вовремя, подписана ЭЦП, но не принята. 26 числа перевыпущена электронная подпись через ЛК. При этом процессе старая подпись перестает действовать.
На проверку декларация поступила 27 числа, ИФНС её не приняла, ссылаясь на то, что декларация подписана недействующей ЭЦП. Теперь угрожают огромными штрафами. Что посоветуете? НДС отправили ещё раз.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Yeremeya Gordeevna
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