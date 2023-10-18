Нужно ли получить справку от отца при оформлении пособия?

Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по отпуску до 1,5 лет при оформлении пособия, если родители ребенка не в браке и отец ребенка не трудоустроен, справку из соцзащиты нужно от отца ребенка получить или уже нет? Давно не сталкивалась)