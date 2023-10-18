Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна
Считается ли штраф по Платону внереализационным расходом при расчете налога на прибыль?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.
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Комментарии1
Александр Анищенко
Добрый день! Если этот штраф - административный, то учесть в налоговых расходах его нельзя