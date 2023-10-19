Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Будет ли удержание с компенсационной надбавки в 10%?

Добрый день! Подскажите: сотрудник с удержаниями по исправительным работам 5%. Устанавливается разъездной характер работы и в связи с этим компенсационная надбавка в 10% от оклада. С неё тоже будет удержание?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анна

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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