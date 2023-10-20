Как ускорить рассмотрение запроса о разблокировке карты?

Добрый день. Коллеги, прошу советов, как решить вопрос. Есть ИП. Реально действующий, у которого свой магазин (аренда, сотрудники, поставщики-все ок). Периодически выводит нал на карту (физ. лицо), как доходы от предпринимательской деятельности. Карту (газпромбанк) заблокировали по 115-ФЗ в начале октября.

Сразу же был отправлен ответ на запрос с приложением документом, подтверждающих законность поступления ДС. И вот уже почти месяц тишина. В ГПБ звоню-ответ документы на рассмотрении, через отделение пробовали-та же песня. Ваши документы на рассмотрении. Никто назвать сроков рассмотрения назвать не может. А деньги на карте тем не менее подвисли.Посоветуйте, коллеги, куда написать, чтоб прям наверняка среагировали. Все спасибо за ответ.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анна