Как уволить иностранца без патента: по заграничному или иностранному паспорту?

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, увольняем иностранца до получения нового патента. До этого принимали его на работу по иностранному паспорту гражданина своей республики, сейчас у него есть загран паспорт, по какому из этих документов теперь правильно уволнять и указывать в уведомление? И какой документ будет основным при повторном принятии?