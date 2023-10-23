Могу ли я провести инвентаризацию и изменить годовой отчет?

Здравствуйте. Я новый бухгалтер на работе. Проблема - 41 счет весь красный, продается то, чего нет в программе, по факту есть на складе. Скажите, могу ли я сейчас сделать инвентаризацию, оприходовать излишки, чтобы ушла вся эта краснота хотя бы сейчас. И можно ли не трогать предыдущие кварталы в плане уточнения прибыли? А все изменения учесть в годовом отчете?