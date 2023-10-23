Можно ли уменьшить сумму перечисления НДФЛ после исправления уведомления?

Добрый день, подскажите пожалуйста, если в уведомлении по НДФЛ была указана не правильно сумма, она была завышена, то после исправления уведомления на ЕНС по НДФЛ получится переплата, можно будет в следующий раз уменьшить сумму при перечислении НДФЛ на эту разницу?