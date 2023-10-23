Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Elena Arbuzova
Можно ли уменьшить сумму перечисления НДФЛ после исправления уведомления?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Комментарии1
Александр Анищенко
Добрый день! Смысл ЕНС в том, что деньги на него поступают как бы обезличенно, а налоговики сами их списывают в уплату конкретных налогов. Поэтому если у Вас есть на ЕНС достаточное положительное сальдо, то деньги на счет можно вообще не перечислять - налог будет погашен за счет средств положительного сальдо.