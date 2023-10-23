Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Можно ли уменьшить сумму перечисления НДФЛ после исправления уведомления?

Добрый день, подскажите пожалуйста, если в уведомлении по НДФЛ была указана не правильно сумма, она была завышена, то после исправления уведомления на ЕНС по НДФЛ получится переплата, можно будет в следующий раз уменьшить сумму при перечислении НДФЛ на эту разницу?
16

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Elena Arbuzova

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

1
  • Логотип a.anishenko
    a.anishenko
    1 минуту назад

    Александр Анищенко

    Добрый день! Смысл ЕНС в том, что деньги на него поступают как бы обезличенно, а налоговики сами их списывают в уплату конкретных налогов. Поэтому если у Вас есть на ЕНС достаточное положительное сальдо, то деньги на счет можно вообще не перечислять - налог будет погашен за счет средств положительного сальдо.

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