Какие условия возврата товара действуют, когда покупатель становится продавцом?

Покупатель оплатил товар в августе, отгрузка была в сентябре. Сегодня он привез часть товара. Действует ли старый вариант возврата, когда покупатель становится продавцом и возвращает нам товар по цене приобретения? Я умучилась в программе (НЕ 1С!!) с корректировочным с/ф((( Делаю их раз в год, и видимо опять в программе всё изменили.