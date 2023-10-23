Как поставить на воинский учет организации, если билеты есть у некоторых?

Коллеги, доброе утро !Подскажите, пожалуйста, по постановке на воинский учет организации. Если из 20 человек военнообязанных , воен.билеты предоставили только у 6, остальные будто не вставали, не получали их, то при составлении карточки учета организации в пункте 10, я их включаю куда-то или считаю только этих 6?