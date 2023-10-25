Как отразить в 1С учет баллов и учетную запись по УПД?

Здравствуйте, с 1 октября «Интернет решения» ввели баллы. В титульнике «Отчет о взаиморасчетах» одна сумма. А в УПД к отчету другая, меньше. Я так понимаю,что озон берет меньше за счет этих баллов. Вопрос в том,как мне отражать в 1С, с учетом этих баллов или на основании упд т.е. меньшей суммы. Нашла вас в обсуждении, помогите, пожалуйста.