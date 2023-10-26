Как работает бухгалтер на удалёнке и как решить вопросы с ИП, ЭЦП и отчетностью?

Подскажите пожалуйста, как работает бухгалтер на удалёнке, хочу взять ИП для удалённой работы, нужно ли регистрироваться как самозанятый или могу вести деятельность просто как физическое лицо, плюс к этому как быть с электронной подписью, если я с работодателем буду находиться в разных регионах, как сдавать отчётность без ЭЦП или её можно как-то копировать?