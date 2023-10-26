По какому основанию ИФНС блокирует и задваивает суммы на счетах?

Добрый день, дамы! Я вся киплю от возмущения! Подскажите на каком основании ИФНС сейчас блокирует счета и выписывает аресты и инкассовое задваивая задолженность?

Ситуация следующая: ИФНС выписала решение о взыскании и отправила приставам. Приставы получив это решение арестовали счета без инкассового поручения. То есть просто заблокировали 1,5 млн на счету без возможности банку удержать самостоятельно средства и перечислить ифнс. В это время мы сдаем отчетность за 3 квартал и сумма задолженности естественно увеличивается на сумму страховых взносов за сентябрь, 1/3 ндс и сумму прибыли за 3 квартал. Соответственно задолженность становится уже не 1,5 млн а 2,25 млн. Пока значит мы разбирались с отчетностью и арестами, ИФНС следом шлет инкассовое банку на сумму 2,25. И таким образом наши счета заблокированы теперь на сумму 3,75 млн, при общей задолженности 2,25 млн.

Теперь самое интересное, погасить мы эту задолженность не можем, т.к. на счету нет 3,75 млн, но вполне хватает чтобы погасить 2,25 млн. Но оплатить мы это не можем потому что налоговая выставив инкассовое на 2,25 млн не отправила приставам решение о снятии ареста со счетов на сумму 1,75 млн. Банк разводит руками и говорит что не может ничего сделать, в налоговой прикидываются шлангами и говорят оплатите задолженность. Мы рады ее оплатить но КАК????

Если 1,5 млн арестованы приставами без возможности снятия банком и их мы не можем никак направить на погашение задолженности. А на счету у нас нет 1,75 млн, чтобы была возможность в полной мере погасить задолженность?

Кто нибудь сталкивался с таким свинством? Как решали вопрос? Жалобу что ли катать на них в ФНС? Достали уже с этим ЕНС!

На каком основании они вообще задваивают суммы блокировки на расчетных счетах?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Yasna