Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Дина
Могла ли налоговая правомерно включить транспортный налог в сальдо?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Эхо ЕНС, налоговая перепроверяет платежи, находящееся за сроком давности
Прошли 3 выходных дня и бухгатеры что-то ели. Что же?
На квалифицированных инвесторов приходится 80% от всего объема активов на этой бирже.
Здравствуйте, коллеги! Вопрос по НДФЛ с продажи недвижимости. Мать владеет землей с 2016 года, построили дом в 2021. Получается домом с 2021 года. В июне 2023 года было выделение долей в связи с использованием материнского капитала. 1/15 долю и дома и земли несовершеннолетнему ребенку, 1/15 долю и дома и земли совершеннолетнему ребенку. Для матери владение 13/15 начинается заново с 2023 или нет. На какие нюансы еще подскажете обратить внимание, дабы не переплатить НДФЛ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, от Яндекса на пришли доки по ЭДО, где нужно вставить номер счёт фактуры по договору на продвижение, прошу помочь отразить данные операции в 1с, также нам пришли деньги на р/с сумма по продаже за минусом комиссии и сумма по договору на продвижение, как раз которая указана в счёт фактуре без номера
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
О чём важно не забыть в договоре и что будет, если самозанятый нарушит закон о рекламе?
Т.е. никакого прощения долга не было? Надо обращаться в банк за разъяснениями и с жалобой. ФНС ничего предпринимать не будет.НДФЛ с кредиторской задолженности банку
УСН вы, конечно, сможете уменьшить на торговый сбор. ИП же зарегистрирован в Москве. Вот если бы он был зарегистрирован в Московской области, например, то не смог бы уменьшить. Исходя из условий договТорговый сбор
Подготовили обзор писем и разъяснений Минфина и ФНС для бухгалтеров на УСН. Забирайте в закладки.
Нефинансовую отчетность для государственных и крупных компаний сделают не обязательной, а добровольной. Если организация решила не отчитываться, то нужно составить мотивированное обоснование.
Название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) слишком несовременное и выглядит по-советски, его надо осовременить, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В 2023–24 годах основное в процедуре приема на работу сотрудников не изменилось: ознакомление под роспись с необходимыми локальными нормативными актами (ЛНА), подписание договора и выпуск приказа о приеме. Разберем новшества и особенности.
Для расчета отпускных нужно определить средний дневной заработок (СДЗ). Смотрите пример расчета отпуска в ноябре.
Предприниматели, у которых в налоговом периоде не было операций, облагаемых НДС, все равно должны отчитаться в ИФНС.
Санкционный список Великобритании пополнили 29 компаний и физических лиц.
В общем случае компания на УСН не платит НДС, но она может быть налоговым агентом по НДС.
Добрый день. ИП 16.10.23 г. закупил расходный материалы в Белоруссии. В товарной накладной ставка НДС 0%. Должны ли мы подавать декларации в ФНС? В банк я знаю что мы должны предоставить заявление о ввозе товаров с отметками налогового органа и платежное поручение, подтверждающее фактическую уплату налога. Как быть есть НДС 0%?
Все чаще работодатели требуют от бухгалтеров все больше навыков в смежных отраслях, например, финансовом и управленческом учете. Так что же учить, бюджетирование? Финансы? Или все сразу?
Эксперимент с маркировкой печатных обучающих материалов может начаться 1 сентября 2024 года и закончиться 31 августа 2025 года.
Дебиторская и кредиторская задолженность — это сложные аспекты ведения бухгалтерии, которые могут привести к неприятным налоговым претензиям, если они не учитываются правильно.
Комментарии