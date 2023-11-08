Нужно ли подавать декларации в ФНС при ставке НДС 0%?

Матери владение 13/15 начинается заново с 2023 года?

Здравствуйте, коллеги! Вопрос по НДФЛ с продажи недвижимости. Мать владеет землей с 2016 года, построили дом в 2021. Получается домом с 2021 года. В июне 2023 года было выделение долей в связи с использованием материнского капитала. 1/15 долю и дома и земли несовершеннолетнему ребенку, 1/15 долю и дома и земли совершеннолетнему ребенку. Для матери владение 13/15 начинается заново с 2023 или нет. На какие нюансы еще подскажете обратить внимание, дабы не переплатить НДФЛ?