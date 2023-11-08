Какие документы нужно выписать и какой датой провести реализацию?

Добрый вечер.
ООО выиграло тендер и заключило договор с заказчиком на выполнение строительно-монтажных работ (СМР). Оплатили за участие в электронной процедуре - 7 000 руб., включая 20% НДС, а также страхование рисков СМР - 50 000 руб., НДС не облагается.
Для выполнения работ был привлечен субподрядчик.
В договоре с ним указано:
«Субподрядчик компенсирует Подрядчику затраты за пользование электронной площадкой в размере 7 000 руб., а также оплаченную Подрядчиком сумму страхования СМР. Указанные затраты подлежат зачету взаимных встречных денежных требований путем внесения отдельной строки Субподрядчиком в справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) «Возмещение затрат за пользование электронной площадкой» и «Возмещение затрат на оплату страховой премии» без оформления отдельного документа о проведенном взаимозачете.»
У меня вопрос. Я должна:
Выписать акт и счет-фактуру в адрес субподрядчика на сумму затрат по электронной площадке с учетом НДС.
Выписать акт и счет-фактуру в адрес субподрядчика на сумму затрат страховки без НДС.
И вместо акта взаимозачета указать эти суммы в КС-3.
Субподрядчик говорит, что ничего не надо, никакие документы, а просто уменьшить сумму в КС-3 и все. Я не согласна и считаю, что мы должны провести реализацию и показать доход.
И если я права, то какой датой я должна сделать реализацию? Датой счет-фактуры от электронной площадки и датой договора страхования? Или я могу сделать это датой подписания КС-2, когда будем принимать работы?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя As
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