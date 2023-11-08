Какие документы нужно выписать и какой датой провести реализацию?

Вопрос о компенсации затрат субподрядчиком: нужно ли выписывать отдельные документы или достаточно внести изменения в КС-3.

Добрый вечер.

ООО выиграло тендер и заключило договор с заказчиком на выполнение строительно-монтажных работ (СМР). Оплатили за участие в электронной процедуре - 7 000 руб., включая 20% НДС, а также страхование рисков СМР - 50 000 руб., НДС не облагается.

Для выполнения работ был привлечен субподрядчик.

В договоре с ним указано:

«Субподрядчик компенсирует Подрядчику затраты за пользование электронной площадкой в размере 7 000 руб., а также оплаченную Подрядчиком сумму страхования СМР. Указанные затраты подлежат зачету взаимных встречных денежных требований путем внесения отдельной строки Субподрядчиком в справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) «Возмещение затрат за пользование электронной площадкой» и «Возмещение затрат на оплату страховой премии» без оформления отдельного документа о проведенном взаимозачете.»

У меня вопрос. Я должна:

Выписать акт и счет-фактуру в адрес субподрядчика на сумму затрат по электронной площадке с учетом НДС. Выписать акт и счет-фактуру в адрес субподрядчика на сумму затрат страховки без НДС. И вместо акта взаимозачета указать эти суммы в КС-3.

Субподрядчик говорит, что ничего не надо, никакие документы, а просто уменьшить сумму в КС-3 и все. Я не согласна и считаю, что мы должны провести реализацию и показать доход.

И если я права, то какой датой я должна сделать реализацию? Датой счет-фактуры от электронной площадки и датой договора страхования? Или я могу сделать это датой подписания КС-2, когда будем принимать работы?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя As