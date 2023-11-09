Может ли быть задвоение начислений после сдачи корректного 6-НДФЛ?

Добрый день, сдали первичный 6-НДФЛ за 9 мес 23 с неверным ОКТМО. Затем сдали корр 1 с верным ОКТМО и верным расчетом. Зашла в ЛК ЮЛ и увидела, что начисления задвоилось. Может была у кого-нибудь подобная ситуация, что теперь можно предпринять? (то что нужно было обнулить 6-НДФЛ с неверным ОКТМО и сдать потом новый отчет с верными данными узнала после).